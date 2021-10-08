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Spor

Cenk Tosun sahalara geri dönüyor

Geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun Erzurumspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmişti. Milli futbolcu iyileşti. Cenk, iki hafta sonra takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.

8 Ekim 2021 Cuma 07:04 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 07:04
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.

2 HAFTA SONRA TAKIM ÇALIŞMALARINA KATILACAK

Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.

Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrsonua girebilecek durumda olacağı öğrenildi.

Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine çok memnun olduğunu ancak şu an tek amacının Everton'da kadroya girmek olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ'A 3 GOLLÜK KATKI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti. Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.

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