Cenk Tosun satış listesinde

EVERTON, geçen sezon Beşiktaş’tan aldığı Cenk Tosun’u satışa çıkartıyor. Son 3 ayda sadece 41 dakika forma giyen milli forvet için teklifler dinlenecek. Everton’ın, satış konusunda başka kulüplerle temasları olduğu da bildirildi.

(Akşam)