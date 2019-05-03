Cenk Tosun satış listesinde
Geçtiğimiz sezonun ortasında büyük umutlarla Everton'a transfer olan Milli yıldız Cenk Tosun, Everton'da satış listesine konuldu.
EVERTON, geçen sezon Beşiktaş’tan aldığı Cenk Tosun’u satışa çıkartıyor. Son 3 ayda sadece 41 dakika forma giyen milli forvet için teklifler dinlenecek. Everton’ın, satış konusunda başka kulüplerle temasları olduğu da bildirildi.
(Akşam)
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