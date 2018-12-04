Cenk Tosun: Türkiye’de bazen bunun bir spor olduğunu unutuyoruz

Evertonlu Cenk Tosun İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Londra merkezli DAZN spor kanalına konuşan futbolcu, Liverpool-Everton arasındaki Merseyside derbisini Türkiye’deki derbilerle karşılaştırdı.

‘Bunun spor olduğunu unutuyoruz’

Cenk “Türkiye’de bazen bunun bir spor olduğunu unutuyoruz. Bazı derbilerde gerek saha içinde gerekse saha dışında çok çirkin sahneler ortaya çıkıyor. Burada ise böyle değil. Liverpool ve Everton taraftarları yan yana oturarak maçı izleyebiliyor” dedi.

'Hayat 1 günlüğüne duruyor’

Premier Lig’de bu sezon forma şansı bulmakta sıkıntı çeken Beşiktaş’ın eski forveti “Türkiye’de de bir çok derbide forma şansı buldum, Merseyside derbisinde de oynadım. Her ikisinde de hayat bir günlüğüne duruyor. Türkiye’de Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye karşı oynadığımızda İstanbul’da o gün çok özel bir atmosfer ortaya çıkıyor. Aynısını Liverpool için de söyleyebilirim” diyerek şöyle devam etti:

‘Derbi günü mavi-kırmızı’

“Derbi günü sokaklarda yürüdüğünüzde her yerde mavi ve kırmızı renkleri görüyorsunuz. Bu bizim için gerçekten özel bir gün”. Teknik direktör Sam Allardyce döneminde uzun toplarla çıktıklarını ve ikinci topları alarak atak yaptıklarını belirten deneyimli santrfor, Marco Silva yönetimindeyse daha ofansif bir futbol oynadıklarını söyledi.

(Skorer)