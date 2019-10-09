Cenk Tosun’a Katar iddiası
İNGİLİZ basını, Everton’da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için transfer iddiası ortaya attı.
- Star Spor
The Sun Gazetesi, Premier Lig’de bu sezon hayal kırıklığı 11’i hazırlarken milli futbolcuyu da listeye aldı. Haberde Cenk için “Bu sezon kızağa çekildi. Teknik Direktör Silva’nın gözüne giremeyen Cenk ligde sadece 1 maçta forma giyerken 35 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki forvet Katar takımlarından Al Gharafa’nın takibinde, devre arası Everton’dan ayrılabilir” yorumu yapıldı. Hayal kırıklığı 11’inde Mesut Özil’de yer aldı
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