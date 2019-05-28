Son bir buçuk sezondur formasını giydiği Everton'da takımın defansif oynaması sebebiyle kendi performansını gösteremeyen 27 yaşındaki oyuncu, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için yönetimle temasa geçti. Beşiktaş'tan 1,6 milyon euro kazanırken, Everton'dan yılda 7 milyon euro alan Cenk Tosun'un, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Beşiktaş söz konusu olduğunda benim için para mühim değil. Siz Everton'u ikna edin yeter" dediği öğrenildi.

Burak Yılmaz etkisi

Yıldız golcü Burak Yılmaz'ın aldığı yıllık 2,5 milyon euro ücrete oynamaya hazır olduğunu yönetime iletti. Cenk Tosun'un yıllık ücret konusunda büyük fedakarlık yapmaya hazır olması üzerine Fikret Orman ve ekibi harekete geçti. Millî takımda Burak ile çok iyi bir ikili oluşturan Cenk Tosun'un transferi için düğmeye basıldı. Everton'ın yeni sezonda düşünmediği millî futbolcu için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunulacak. Cenk için Ada'ya çıkarma yapacak olan Başkan Orman, Cenk'i bonservisiyle vermek isteyen Everton yetkililerini kiralık formülüne ikna etmeye çalışacak.

(Türkiye)