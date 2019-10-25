Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a hayır
BEŞİKTAŞ’IN devre arası transferinde golcü adayları listesinde ilk sırasında yer alan eski oyuncusu Cenk Tosun’dan Siyah-Beyazlılar’a olumsuz haber geldi.
- Star Spor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen 28 yaşındaki milli forvetin babası Şenol Tosun, oğlunun Beşiktaş’a dönüp dönmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Baba Tosun, “Cenk’e daha önceki başkan Fikret Orman da teklif yaptı. Cenk, zaman zaman Almanya ve İspanya’dan da teklif alıyor. Ancak onun İngiltere’den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Kariyerine İngiltere’de devam edecek” ifadelerine yer verdi.
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