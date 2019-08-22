STAR

Beşiktaş'ın 22.5 milyon euro rekor ücretle Everton’a sattığı Cenk Tosun, Türkiye’ye döneceği yolundaki haberleri yalanladı.

İngiliz ekibinde bu sezon kadroya girmekte zorlanan golcü futbolcu, gelecek planları hakkında yaptığı açıklamada, “Ben de Türk basınında başta Beşiktaş olmak üzere bazı takımlar için adımın geçtiğini duyuyorum. Ancak Türkiye’ye dönme gibi bir niyetim yok. En az 2-3 yıl daha Avrupa’da kalmak istiyorum. Daha çok çalışıp Everton’da forma giyeceğime inanıyorum” dedi.