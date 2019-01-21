Cenk Tosun'u gözden çıkaran Everton, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor

Kadrosunda Walcott, Lewin, Richarlison, Lookman ve Cenk Tosun gibi seçenekleri olmasına rağmen bir türlü forvet hattında istikrarı yakalayamayan Everton teknik direktörü Marco Silva, Roma’da oynayan Edin Dzeko’nun transfer edilmesini istedi.

Premier Lig’de kötü günler geçiren ve son olarak Southampton deplasmanından eli boş dönen Everton’da transfer gündemi bir hayli karışık gözükürken, Oumar Niasse’nin Cardiff’e gönderilmesinin ardından milli futbolcumuz Cenk Tosun’la da yolların ayrılacağı belirtiliyor. Bu sezon düzenli olarak ilk 11’de forma giyemeyen ve eline geçen fırsatları iyi değerlendiremeyen Cenk’in kiralık ya da bonservisiyle başka bir kulübe gönderilmesi su yüzüne çıkarken 27 yaşındaki oyuncunun akıbetinin Dzeko transferine bağlı olması olası ayrılık iddialarını bir hayli güçlendiriyor.

Bu sezon 23 maçta görev alan Cenk Tosun sadece 2 gol 1 asist yaparken, deneyimli golcü Southampton - Everton karşılaşmasında 26 dakika oynayabildi. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde 22 milyon euro’ya transfer olmuştu.

(Akşam)