Cenk Tosun'u yıkan haber! Kaderi resmen belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmaması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise sakatlıklardan kurtulamayan Cenk Tosun'u maliyeti nedeniyle almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

CENK TOSUN'UN İNGİLTERE HİKAYESİ SONA ERİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Bu sezon yalnızca 11 dakika forma şansı bulan Cenk Tosun'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ada ekibinin ise 30 yaşındaki golcüyle yolları ayırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ALMAYA SICAK BAKMIYOR

Everton'dan ayrılması muhtemel görünen Cenk Tosun'un adı geçtiğimiz günlerde tekrar Beşiktaş ile anılmıştı. Ancak siyah-beyazlıların sakatlıklarından ve yüksek maliyetinden dolayı tecrübeli golcüyü almaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

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CENK TOSUN'UN EVERTON KARNESİ

Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 3 resmi maçta yalnızca 11 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.