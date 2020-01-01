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Spor

Cenk Tosun'un kaderi bugün oynanacak Manchester City maçında belli olacak

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Cenk Tosun, Everton'ın başına Carlo Ancelotti'nin gelmesinin ardından takımın 2 maçında da süre alamaması sebebiyle ayrılık sürecine girdi.

01.01.2020  11:28 - Güncelleme: 01.01.2020  11:29

Beşiktaş’tan 2018 yılının ara transfer döneminde 23 milyon Pound karşılığında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, menacer Sam Allardyce’ın gönderilmesinin ardından takımında istediği kadar forma şansı bulamamıştı. Allardyce’ın yerine getirilen Marco Silva’nın döneminde üçüncü forvet konumuna gerileyen Milli yıldız, geçtiğimiz yaz döneminde takımdan ayrılma noktasına gelmiş ancak A Milli Takımımız’ın Yunanistan’la oynadığı hazırlık maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bu planını gerçekleştirememişti.

City maçını bekliyor

Everton’ın aldığı başarısız sonuçların ardından Marco Silva’nın yerine getirilen Carlo Ancelotti’yle de ilk 2 maçta yıldızı barışmayan Cenk; Burnley ve Newcastle maçlarında süre alamadı. Premier Lig’de 21. hafta mücadelesinde bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasını bekleyen 28 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede de süre bulamazsa Ancelotti’yle konuşup rotasını belirleyecek. Ancelotti’yle konuşacak A Milli Takımımız’ın 1 numaralı forvet oyuncusu olan Cenk, Haziran ayındaki Euro 2020’ye tam olarak formda gidebilmek için düzenli olarak görev yapmayı planlıyor. Bu çalışma ortamını Everton’da bulamaması halinde ayrılmayı planlayan Cenk Tosun, ara transferde başka bir takıma geçiş yapacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin takıma geri dönmesini istediği Tosun, Ancelotti’yle yapacağı görüşmenin ardından gelecek teklifleri değerlendirip kararını verecek.

Burak Yılmaz’la 2’li...

Her fırsatta yaptığı açıklamada Türkiye’ye dönerse sadece Beşiktaş forması giyeceğini açıklayan Cenk, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımdan teklif alamaması halinde rotasını Türkiye olarak belirleyecek. Avrupa Şampiyonası’nda Burak Yılmaz’la birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, tecrübeli isimle Siyah-Beyazlılar’da yarım dönemde iyi bir uyum sağlayıp bu görüntüyü Milli Takım’da da devam etmeyi, planları arasında tutuyor.

(Fanatik)

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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