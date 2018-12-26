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Cenk Tosun'un kadroya giremediği maçta Everton, deplasmanda Burnley'i 5-1 mağlup etti

Premier Lig'de Everton, Burnley'i deplasmanda 5-1 yenerken Milli futbolcu Cenk Tosun, kadroya giremedi.

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Premier Lig'de Everton, deplasmanda Burnley'i 5-1 mağlup ederken Milli futbolcu Cenk Tosun'un kadroya alınmaması dikkat çekti.
 
Everton'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yerry Mina, 13 ve 71. dakikalarda Digne, 22'de Sigurdsson ve 90+3. dakikada Richardlison attı.
 
Puanını 27'ye çıkartan Everton, 8. sıraya yükselirken Burnley ise 12 puanla 18. sırada kaldı.
 
Sakatlığı bulunmayan Cenk Tosun, Everton teknik direktörü Marco Silva tarafından Burnley maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
 
Cenk'in kadroya girmemesi, transfer olacağı söylentilerini arttırırken Milli futbolcunun 2022'ye kadar Everton ile sözleşmesi bulunuyor.

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