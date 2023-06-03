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Spor

Cenk Tosun'un maaşına inanılmaz zam!

Geçen yaz Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık kontrata ve 10 milyon TL garanti ücrete imza atmıştı. Ancak bu sezon gösterdiği mükemmel performans ile herkesin beğenisini toplayan Cenk Tosun'un sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi ve sonrasında 18 milyon TL'lik maaş almaya hak kazandı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Cenk Tosun'un maaşına inanılmaz zam!
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Cenk Tosun, yaşadığı uzun sakatlıkların ardından geçen yaz Beşiktaş'a dönerken 1+1 yıllık kontrata ve 10 milyon TL garanti ücrete imza atmıştı.

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle küllerinden doğan yıldız futbolcu, sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi sonrasında 18 milyon TL'lik maaşa hak kazandı.

Siyah-beyazlı yönetim de 32 maçta 17 gol, 4 asist katkısı veren Tosun Paşa'nın performansını karşılıksız bırakmayarak ücret konusunda gönlünü yapacak.

Anlaşması 2 sezon uzatılacak olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, yeni maaşının 30 milyon TL civarında olması bekleniyor. Böylelikle geçtiğimiz sezona 10 milyon TL ile başlayan Cenk Tosun'un alacağı ücret, bu sezon gösterdiği üst düzey performansla üç katına çıkmış olacak.

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