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Spor

Beşiktaş'ın da istediği Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oldu

Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oldu.

10.01.2020  13:15 - Güncelleme: 10.01.2020  13:15

TM Dijital Haber Merkezi

Everton’da hem Marco Silva döneminde hem de Ancelotti’yle fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.

HODGSON CENK TOSUN'U ÇOK İSTİYORDU

Premier Lig’de 9.sırada yer almasına rağmen 21 hafta sonunda sadece 19 gol atan C.Palace’ın Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığı belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Roy Hodgson’ın 28 yaşındaki forvetle ileri uçtaki problemlerini halledeceği ifade edildi. Jordan Ayew ve Zaha’nın tam anlamıyla santrafor olmaması, Benteke’den beklenen verimi alamaması üzerine Everton’la masaya oturan Sportif Direktör Dougie Freedman’ın Cenk transferini bitirdiği kaydedilirken, imzaların önümüzdeki saatler içerisinde atılacağı bildirildi.

21.hafta itibariyle C.Palace Premier Lig’in en az gol atan 2.takımı olarak göze çarpıyor.

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