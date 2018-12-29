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Cenk'siz Everton, deplasmanda mağlup oldu!

Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un kadroya alınmadığı maçta deplasmanda Brighton'a 1-0 mağlup oldu.

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Premier Lig'in 20. haftasında Brigton ile Everton karşı karşıya geldi. Brighton, sahasında konuk ettiği Everton'ı 1-0 yenerek 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.
 
Brighton'a galibiyeti getiren tek gol, 59. dakikada Locadia'dan geldi.
 
Öte yandan Everton'da teknik direktör Marco Silva, Cenk Tosun'u maç kadrosuna almadı. Böylece Cenk, üst üste iki maç kadroya giremedi.
 
Bu sonucun ardından Brighton, puanını 25'e çıkartıp 13. sırada yer aldı. Everton ise 27 puanla 10. sırada kaldı.
 
Gelecek maçlarda Brighton, West Ham deplasmanına konuk olacak. Everton ise Leicester'ı sahasında ağırlayacak.

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