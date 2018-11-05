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Cerro Porteno'nun 14 yaşındaki forveti Fernando Ovelar, 2-2 biten derbide Olimpia ağlarını sarstı

Paraguay Birinci Futbol Ligi takımlarından Cerro Porteno'nun 14 yaşındaki forveti Fernando Ovelar, 2-2 biten derbi maçta Olimpia filelerini havalandırdı.

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Önceki hafta ilk resmi karşılaşmasına çıkan Ovelar, başkent Asuncion kulüpleri Cerro Porteno ile Olimpia'yı karşı karşıya getiren ligin 39.  haftasındaki mücadeleye ilk 11'de başladı.

14 yaşındaki Paraguaylı forvet, 2-2 sona eren müsabakanın 16.  dakikasında fileleri havalandırarak Asuncion derbisinde gol atan en genç futbolcu oldu.

2011'de Çaykur Rizespor forması giyen ABD'li Freddy Adu da 2004'te Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United'da oynarken 14 yaşında gol atmıştı.

Birinci liglerde oynayan en genç profesyonel futbolcu unvanını, 12 yaşındayken Bolivya liginde Aurora Kulübünün formasını giyen Mauricio Baldivieso, 2009'dan beri elinde tutuyor.

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