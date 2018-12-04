Cesar Azpilicueta 4 yıl daha Chelsea'de
Chelsea, 29 yaşındaki İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea'de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.
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