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Cesar Azpilicueta 4 yıl daha Chelsea'de

Chelsea, 29 yaşındaki İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, savunma  oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli  futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012  yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea'de 298 maça çıktı ve 8 kez  fileleri havalandırdı.

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