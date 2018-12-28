Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cesc Fabregas, Chelsea ile bağlarını kopartıyor!

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, Chelsea ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cesc Fabregas, kulübü Chelsea ile bağlarını kopartıyor.
 
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas, kulübü ile anlaşarak Ocak ayında sözleşmesini feshedecek ve bonservissiz başka bir takıma transfer olacak.
 
FENERBAHÇE VE MONACO!
 
İspanyol Marca ve İngiliz Mirror gazetelerinin haberine göre Chelsea ile sözleşme feshi konusunda anlaşan Fabregas'ı Fenerbahçe'nin dışında Fransa'da kötü günler geçiren Monaco istiyor.
 
Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry ile arası iyi olan Fabregas'ın da Fransız ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
 
Jorginho, Kante ve Kovacic orta sahasında kendisine yer bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea'de sadece 5 lig maçına çıkabildi. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA