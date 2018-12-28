Cesc Fabregas, Chelsea ile bağlarını kopartıyor!
Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, Chelsea ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshediyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cesc Fabregas, kulübü Chelsea ile bağlarını kopartıyor.
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas, kulübü ile anlaşarak Ocak ayında sözleşmesini feshedecek ve bonservissiz başka bir takıma transfer olacak.
FENERBAHÇE VE MONACO!
İspanyol Marca ve İngiliz Mirror gazetelerinin haberine göre Chelsea ile sözleşme feshi konusunda anlaşan Fabregas'ı Fenerbahçe'nin dışında Fransa'da kötü günler geçiren Monaco istiyor.
Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry ile arası iyi olan Fabregas'ın da Fransız ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
Jorginho, Kante ve Kovacic orta sahasında kendisine yer bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea'de sadece 5 lig maçına çıkabildi. (Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.