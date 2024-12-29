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Spor

Cesc Fabregas: Dele Alli bizimle antrenman yapıyor

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 00:21 - Güncelleme:
Cesc Fabregas: Dele Alli bizimle antrenman yapıyor
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Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını belirtti.

Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, "Dele Alli şu anda bizimle antrenman yapıyor ve kendini çok iyi hissediyor. O harika bir oyuncu." dedi.

İngiliz oyuncuya yardım etmek istediklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Ona yardım edebilirsek çok mutlu oluruz. Şimdilik sadece bizimle antrenmanlara katılıyor." ifadelerini kullandı.

2022-23 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşında on numara, geçen yaz Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.

  • Cesc Fabregas
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