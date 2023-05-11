İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5575
  • EURO
    21,4026
  • ALTIN
    1266.83
  • BIST100
    4848.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Spor

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

"Abdullah Çam, Abdulsamet Yalçın, Adis Lagumdzija, Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Arda Bostan, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Cafer Kirkit, Caner Çiçekoğlu, Doğukan Ulu, Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı, Vahit Emre Savaş, Volkan Döne, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz."

  • türkiye voleybol federasyonu
  • CEV Avrupa Altın Ligi
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • aday karo

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.