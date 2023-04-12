CEV Kupası şampiyonu Savino Del Bene oldu

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya ekibi Savino Del Bene, konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Finalin ilk ayağını deplasmanda 3-1 kazanan Savino Del Bene, rövanş maçında rakibini Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, setlerini 25-18, 25-12 ve 25-11 önde kapattığı mücadele sonunda CS Volei Alba'yı bu kez 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Geçen yıl CEV Challenge Kupası'nda kupaya uzanan İtalya temsilcisi, bu kez CEV Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Dynavit turnuvayı ikinci olarak tamamladı.