İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CEV Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit, adını finale yazdırdı
Spor

CEV Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit, adını finale yazdırdı

CEV Kupası yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, evinde konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

1 Mart 2022 Salı 20:19 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:19
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini 3-0 ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)

CSM VOLEİ ALBA: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas, Cirkovic, Miclaus)

SETLER: 25-15, 25-18, 25-19

SÜRE: 66 dakika (19, 22, 25)

  • eczacıbaşı dynavit
  • csm volei alba
  • cev kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.