CEV Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit yarı finale yükseldi

26 Ocak 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:54

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Çeyrek Final 2'nci maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımına 3-2 mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başaran turuncu-beyazlı ekip, 2'nci maçta 2 seti alıp turu geçmeyi garantileyerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Eldar Aliyev, Volodymyr Bosenko

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).

URALOCHKA-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.

SETLER: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)

SÜRE: 125 dakika (23',27',37',24',14')