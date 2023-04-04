CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı Tivibu'da yaşanacak

Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet'in yer aldığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali, yarın Tivibu'da başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türk voleybol tarihinin en başarılı sezonunu ekranlara taşıyor.

Türk voleybol tarihinde ilk defa 3 Türk takımının mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola, Vakıfbank-Fenerbahçe Opet şeklinde gerçekleşecek.

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçı, Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola karşısında oynayacağı mücadelenin ilk ayağı olan karşılaşma, yarın saat 20.00'da İtalya'nın Torino kentinde oynanıyor.

Maçın rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.

Yarı final serilerindeki Türk derbisi Vakıfbank-Fenerbahçe Beko mücadelesinin ilk maçı ise Vakıfbank Spor Sarayı'nda 6 Nisan Perşembe saat 19.30'da, rövanş mücadelesi de 13 Nisan saat 19.00'da oynanıyor.

Maçlar, Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube'dan canlı yayınlanıyor.

İLK DEFA AYNI ANDA 3 TÜRK TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

Verilen bilgiye göre, 1960'tan beri düzenlenen organizasyonda ilk defa aynı anda 3 Türk takımı yarı finale yükseldi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanma başarısı gösteren Vakıfbank, Türkiye'de bu alanda zirvede yer alıyor. Turnuvayı birer kez kazanan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit'le birlikte kupa 7 kez Türkiye'ye geldi.

Şampiyonlukların ülkelere dağılımında bu 7 kupayla birlikte Türkiye üçüncü sırada yer alırken, birinci sırada Sovyetler Birliği yer alıyor, ardında da İtalya geliyor.

Son 10 yılda yarı finallere en az iki Türk takımı çıkma başarısı gösterirken, 5 kez kupaya ulaşmayı başardılar.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet'in yarı final serileri ve final maçları Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube'dan canlı yayınlanıyor.







