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Spor

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final tarihleri açıklandı

Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit ve V.Bank'ın mücadele ettiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı açıklandı.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final tarihleri açıklandı
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Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu. Yarı finalin ilk eşleşmesinde 2 Türk temsilcisi Fenerbahçe ile V.Bank final için karşı karşıya gelecek. Türk derbisindeki ilk mücadele, 6 Nisan Perşembe günü saat 19.30'da V.Bank Spor Sarayı'nda, ikinci müsabaka ise 13 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesindeki ilk maç 5 Nisan Çarşamba günü TSİ 20.00'de İtalya'da, ikinci mücadele de 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Süper Final, 20 Mayıs 2023 tarihinde İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek.

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