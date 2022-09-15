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Spor

CEV Şampiyonlar Liginde rakiplerimiz belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu Grup kuraları, yarın Belçika'nın Brüksel kentinde çekilecek. Türk takımlarının da olduğu organizasyonda, takımlarımızın rakipleri merak konusu oldu.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tören, yarın TSİ 19.00'da başkent Brüksel'de yapılacak.

Türkiye'yi gruplarda, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart ile Halkbank temsil edecek.

Kura çekimi, CEV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Grup kuraları öncesi torbalar şu şekilde oluştu:

- Erkekler

1. Torba: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), Berlin Recycling Volleys (Almanya).

2. Torba: Trentino Diatec (İtalya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), VfB Friedrichshafen (Almanya), SWD powervolleys Düren (Almanya), Knack Roeselare (Belçika).

3. Torba: Decospan VT Menen (Belçika), Ziraat Bankkart, Halkbank, Montpellier Volley UC (Fransa), Tours VB (Fransa).

4. Torba: ACH Volley Ljubljana (Slovenya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan), elemelerden gelecek 2 takım.

- Kadınlar

1. Torba: A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Vero Volley Monza (İtalya), VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police (Polonya).

2. Torba: Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Eczacıbaşı Dynavit, Developres Rzeszow (Polonya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Volero Le Cannet (Fransa).

3. Torba: ASPTT Mulhouse (Fransa), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), SC Potsdam (Almanya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), C.S.M. Targoviste (Romanya).

4. Torba: Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Prometey Dnipro (Ukrayna), elemelerden gelecek 3 takım.

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