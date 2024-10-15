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Spor

Cevad Prekazi: Osimhen'i kimse tutamaz

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, Napoli'den sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak gelen Victor Osimhen hakkında konuştu.

15 Ekim 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
Cevad Prekazi: Osimhen'i kimse tutamaz
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Victor Osimhen transferini değerlendiren Prekazi, "Osimhen'e inanamadım, Galatasaray'a geleceğine ve geldiğine inanamadım. İngiltere'ye gitmek istedi, problem Napoli'de oldu çünkü transfer büyük para. Nasıl Galatasaray'a geldi bilmiyorum, süper, çok büyük katkı verecek, belli. Onu kimse tutamaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Napoli'den bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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