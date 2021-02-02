Cevdet Enes, İnegölspor'da

DHA 02 Şubat 2021 Salı 19:33 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 19:33

İmza töreni sonrası konuşan Ezim, “Transferin son gününde Manisaspor’dan gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Cevdet Enes Varbil’i transfer ettik. Cevdet kardeşimiz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah takımımıza hem katkı verecek hem de ileride maddi anlamda paydasını göreceğiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Cevdet Enes Varbil ise “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldim. Hedefim burayı bir basamak olarak kullanıp, daha iyi yerlere gitmek. Bu manada inşallah elimden gelen gayreti sarf edip hem kulübümün başarılı olmasına sağlayacağım hem de hedeflerime ulaşmış olacağım. İnegölspor çok mütevazi bir kulüp. Burada çok güzel karşılandım. İnşallah her şey iki taraf içinde hayırlı olur" ifadelerini kullandı.