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Spor

Cevdet Göç: Ligin henüz başındayız, bunu bir yerde kıracağız

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Hatayspor'da teknik sorumlu Cevdet Göç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 22:18 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik sorumlu Cevdet Göç, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göç, "Rakibimizin de bizim de kazanmaya ihtiyacımız vardı. Çok iyi oynadığımız bir anda bireysel hatadan gol yedik. Bunlar futbolda var. Oyuncularımız golden sonra oyununu oynamaya devam etti. İkinci yarıda oyunun tamamen hakimi olduk, pozisyonlar ürettik. Kaçırdığımız goller de var. Bazen olmadığı zaman olmuyor, üzgünüz. Berabere ayrılsak üzüleceğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Ligin henüz başındayız, bunu bir yerde kıracağız. Bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Oyuncu değişikliği ve sistem değişikliği yaparak ikinci yarıda istediğimiz oyunu oynadık. Rakibi ceza sahasına hapsettik. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından Hataysporlu taraftarların tribüne çağırmasına rağmen soyunma odasına gittikleri yönündeki bir soruya Göç, "Böyle bir çağrıyı duymadık. Oyuncularım adına özür dilerim. Taraftarlarımıza da tribüne çağırdıkları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

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