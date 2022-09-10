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Spor

Cevdet Göç'ten hakem tepkisi: En azından VAR'a gidilmesi gerekiyordu

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Hatayspor'da teknik sorumlu Cevdet Göç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
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A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Konyaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor'a karşı pozisyon bulmak kolay değil." dedi.

Eskişehir'de oynanan Konyaspor maçında sahadan mağlup ayrılan Hatayspor'da, Teknik Sorumlu Cevdet Göç, basın toplantısında açıklamalar yaptı. Mağlubiyetin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Göç, "Konyaspor gol yemediği için 1-0 geriye düştüğünüz zaman dönüş zor oluyor" dedi. Farklı reaksiyonlar göstermeleri gerektiğini belirten Cevdet Göç, "Hazırlıklarımız tuttu. 40. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atsak 1-0 önde devreye girecektik. Konyaspor'a karşı pozisyon bulmak kolay değil. Bunu değerlendirmeliydik. Bundan önceki maçları çok cesaretli ve rakibe saygı duyup ismine bakmadan oynadık. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Belli bir süre arkadaşlara söylememize rağmen oyunu önde kabul ettiremedik. O arada golü yedik. Golü yedikten sonra daha fazla refleks göstermeliydik. Orada eksik kaldık. Değişiklikler yaptık. Konyaspor gol yemediği için 1-0 geriye düştüğünüz zaman dönüş zor oluyor. 88. dakikada bir pozisyon vardı. En azından 'VAR'a gidilmesi gerekiyordu. Hakem görmedi ama en azından 'VAR' var. Bir bakmalıydı. Çok üzgünüz. Sadece oynamak yetmiyor. Artık sonuçlandırmamız gerekiyor." diye konuştu.

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