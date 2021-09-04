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Spor

Ceyhun Gülselam yedek kulübesine mahkum oldu

Altay'ın yeni transferi Ceyhun Gülselam, Süper Lig'in ilk 3 haftasında forma şansı yakalayamadı.

DHA4 Eylül 2021 Cumartesi 12:07 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:07
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Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan 6'ncı sıradaki Altay'da yeni transferlerden sadece Ceyhun Gülselam, bu periyotta forma şansı bulamadı. Teknik Direktör Mustafa Denizli, dış transferde takıma katılan 10 oyuncu arasında tek yerli isim olan tecrübeli ön liberoya ilk 3 haftada süre vermedi. Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor (D) müsabakalarında yedek soyunan Ceyhun, son olarak Fenerbahçe maçında kadroda yer bulamadı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli ilk 2 haftada yeni transferlerden kaleci Lis, sol bek Naderi, sol kanat Rodriguez, forvet arkası Pinares ve forvet Bamba'ya ilk 11'de görev verirken, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Aka ile santrfor Rayan sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe karşısında Rodriguez'i yedeğe çekip, iyileşen stoper Björkander'i ilk 11'e monte eden deneyimli teknik adam, böylelikle takıma yeni katılan 9 yabancı oyuncuya da forma şansı vermiş oldu.

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