Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, çeyrek final için büyük bir avantaja sahip. Her türlü beraberlik ve 3-0'ın altındaki mağlubiyetlerde turu temsilcimiz geçecek. Maçın 3-0 USG lehine sonuçlanması halinde karşılaşmada uzatma bölümüne gidilecek. Temsilcimizde kart cezalısı Krunic'in yanı sıra King, Çağlar ve Becao sakatlıktan dolayı forma giyemeyecek. Bonucci'nin de oynama ihtimali oldukça düşük. Rakipte ise Amoura ve Burgess kart cezalısı. Leysen ve Allister sakat.

ROTASYON YAPABİLİRİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü basın toplantısında şunları söyledi: "Rotasyon yapabiliriz. Kolay değil, 3 günde bir maç oynuyoruz. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra sadece bir gün dinlendik. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gideceğimize inanıyoruz."