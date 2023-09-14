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Spor

Chamberlain devreye girdi! Beşiktaş'ın Jesse Lingard ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nottingham Forest'tan ayrılan, üç haftadır da West Ham ile idmanlara çıkan 30 yaşındaki yıldız oyuncu Jesse Lingard'ın menajerine yeni bir teklifte bulundu. Siyah beyazlı yönetim oyuncu ve menajerinden 2 gün içerisinde gelecek cevabı bekliyor. İşte detaylar...

Sabah14 Eylül 2023 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Chamberlain devreye girdi! Beşiktaş'ın Jesse Lingard ısrarı
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Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala bir yıldızı daha kadrosuna katmak için uğraşıyor. Siyah beyazlıların, Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard'la ilgilendiğini ifade edildi.

Todofichajes'in haberine göre, kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Lingard'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu; siyah-beyazlı yönetimin de son olarak 1 Temmuz'da N. Forest'tan ayrılan ve yaklaşık üç haftadır West Ham ile idmanlara çıkan Lingard'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

HENÜZ RESMİ SÖZLEŞME YAPMADI

30 yaşındaki 10 numarayla yapılan görüşmeleri donduran idareciler, West Ham ile idmanlara çıkan ancak İngiliz ekibiyle halen resmi bir sözleşme yapmayan oyuncu için tekrar girişimlere başladı. Başarılı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hızlı bir giriş yapan Beşiktaşlı yetkililer, bu kez operasyonu tamamlayıp İngiliz yıldız Jesse Lingard'a formayı giydirmek istiyor. Asıl mevkii 10 numara olan, aynı zamanda sağ ve sol kanatlarda da görev yapabilen Jesse Lingard'ın menajeriyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, son teklifini yaptı ve 2 gün içinde cevap verilmesini istedi.

RAKAMLARI

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 379 resmi mücadeleye çıkan Jesse Lingard, bu periyotta rakip fileleri 76 kez havalandırırken, 57 de asist yaptı ve toplamda 133 gole direkt olarak katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu en çok (232) Manchester United formasını giyerken, İngiliz ekibinde 35 gol ve 21 asistlik bir performans sergiledi.

ALEX İLE GÖRÜŞTÜ

Uzun süredir Arap Yarımadası'ndan ve Rusya'dan da teklifler almasına rağmen istediği seviyede bir rakam önerisi gelmemesi sonrasında bekleyişini sürdüren Jesse Lingard'la Alex Oxlade-Chamberlain'in de görüştüğü ve milli takımdan arkadaşını Beşiktaş'a davet ettiği iddia edildi.

İNGİLTERE'DEN ÇIKMADI

30 yaşındaki İngiliz yıldız Jesse Lingard, kariyerinde daha önce Manchester United, Leicester City, Birmingham City, Derby Country, West Ham United, Brighton ve Nottingham Forest takımlarında görev yaptı.

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