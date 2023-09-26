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Spor

Chamberlain'den şüphelere sahada yanıt

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden Alex Oxlade- Chamberlain, Kayserispor maçında etkileyici bir oyun ortaya koydu. Kariyerinde sıkça sakatlanması sebebiyle transferi tartışılan İngiliz yıldız, gösterdiği performansla şüpheleri yok etmeyi başardı.

Sabah26 Eylül 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
Chamberlain'den şüphelere sahada yanıt
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade- Chamberlain, ilk 11'de sahaya çıktığı Kayserispor karşılaşmasında attığı gol ve performansıyla alkış topladı. Sakatlık geçmişi nedeniyle transferi bir hayli tartışma yaratan, 4 gün beklediği İstanbul'da tüm testlerinin temiz çıkması sonrası imzayı atan İngiliz yıldızın durumu merak konusuydu.

Milli aradan sonra 11'de başlaması beklenirken Trabzonspor maçında süre alamayan, Club Brugge ile oynanan mücadelede ise sadece 6 dakika sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, sonunda istediğine kavuştu ve Kayserispor'a karşı as kadroya girdi.

Gedson Fernandes'in yokluğunu hiç aratmayan 30 yaşındaki oyuncu, taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

GÜNEŞ'IN 'SABIRLI OL' MESAJI YERİNİ BULDU

Teknik direktör Şenol Güneş milli ara sonrası Chamberlain için aceleci davranmazken, C.Brugge maçı öncesi, "Sabırlı ol, tam anlamıyla hazır olduğunu gördüğümde sana şans vereceğim" diyerek öğrencisini motive etmişti. Önceki gün Beşiktaş Park'ta siyah-beyazlıları mest eden başarılı futbolcu "Oynadıkça daha da iyi olacağım"diyerek camiaya mesaj gönderdi.

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