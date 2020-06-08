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Spor

Championship'te iki pozitif vaka!

İngiltere Championship'te 24 takımdan bin 179 futbolcu ve personele uygulanan koronavirüs test sonuçlarına göre iki kulüpten iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

IHA08 Haziran 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:46
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İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) internet sitesinden, 3, 4, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Championship’teki 24 takımdan toplam bin 179 futbolcu ve personele uygulanan koronavirüs test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, iki kulüpten iki kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin yönergelere göre kendilerini karantinaya alacaklarını ifade edildi. Ayrıca pozitif vakalar testleri negatif olana kadar antrenman tesislerine de giremeyecekler.

Ertelenen İngiltere Championship’in 20 Haziran’da başlaması bekleniyor.

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