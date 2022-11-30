Charis Charisis: ''Süper Lig'deki favori orta saha oyuncum Salih Uçan''

Demir Grup Sivasspor'un Yunan futbolcusu Charis Charisis, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.



Charisis, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampta bulundukları otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kırmızı-beyazlı kulübe sezon başında transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Sivasspor'un çok iyi bir kulüp olduğunu ve 3 yıldır Avrupa'da boy gösterdiğini vurgulayan Charisis, "Burada en önemli amacım, takıma gol atmasında, skor üretmesinde yardımcı olmak. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve takımı ligde daha iyi bir pozisyona yükseltmek. Avrupa'da da büyük başarılar elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 14 maç sonunda 11 puanla düşme hattında yer aldıklarını ancak aranın ardından hızla yukarılara tırmanacaklarına inandığını aktaran Charisis, "Buraya gelmeden önce bu takım bana inandı, güvendi ve beni transfer etti. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Buradaki amaçlarım, geçen yıllardaki gibi Sivasspor'un başarısını sürdürmek. Bu da Türkiye Kupası'nı kazanmak, sürekli Avrupa liglerinde top koşturmak ve ligi üst sıralarda bitirmek demek." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'i çok beğendiğini dile getiren Yunan futbolcu, şöyle devam etti:



"Süper Lig, çok iyi bir lig. Çok fiziksel ve güç gerektiren bir lig. Hatta şunu söyleyebilirim ki en iyi liglerden biri. Yunanistan Ligi'nden daha iyi olduğu da gayet net bir durum. Tabii ki Yunanistan Ligi de iyi bir lig, orada da iyi bir futbol oynanıyor ama Türkiye Ligi bence en iyi takımların olduğu en iyi liglerden biri."

"2 KULVARDA MÜCADELE ETMEK ZOR"

Charis Charisis, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de mücadele etmenin zorluğuna değindi.



Ligde bulundukları pozisyonun sıkışık fikstürden kaynaklandığının altını çizen Charisis, "Süper Lig'de beklentimin çok altındayız. Bunu aynı anda Avrupa'da ve ligde oynamaya bağlıyorum. Avrupa Ligi'nde başarı kaydettik, bu gösterdiğimiz başarının karşılığında Türkiye Ligi'nden aslında fedakarlıkta bulunmuş olduk. Çok zor bir zamandı, 3 günde bir maç oynadık, takım yoruldu ama Avrupa Ligi'nde tur atlamasını bildik. Bu kamptan sonra takımımız çok daha güzel bir futbol oynayıp ligde daha iyi konumlara gelecektir." diye konuştu.



"AVRUPA'DA BÜYÜK BAŞARILAR KAYDEDECEĞİZ"

Charisis, Demir Grup Sivasspor'un Avrupa'daki iddiasını vurguladı.

Takım olarak Dünya Kupası dönüşünde hem ligde hem de Avrupa'da ellerinden geleni yapacaklarının sözünü veren Charisis, "Ligde çok daha iyi bir futbol oynayacağız ve Avrupa'da da büyük başarılar kaydedeceğiz. Ne kadar zor görünse de bence UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanabiliriz. Çünkü futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğin zamanlarda büyük başarılar sağlayabilirsin. Beklediğiniz zamanlarda da başarısız olabilirsin. O sebeple ben başarı göstereceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Sivasspor'a gelmeden önce Yunan oyunculardan takım arkadaşı Dimitris Goutas ve eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas ile görüştüğünü aktaran Charisis, şunları kaydetti:

"İlk konuştuğum kişi takım arkadaşım Dimitris Goutas oldu. Kendisiyle uzun zaman futbol oynadım. Futbol dışında da benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biridir. Gelmeden önce Sivasspor hakkında çok iyi konuştu. Daha sonra Pelkas ile de konuştum. Onunla da PAOK'ta beraber oynamıştık. Bu ligin çok kaliteli bir lig olduğundan bahsetmişti. Gelmekle hata yapmayacağımı, tam tersine çok mutlu olacağımı söyledi. Ben de bundan dolayı burayı seçtim. Geldikten sonra da iyi ki seçmişim diyorum çünkü burası çok güzel bir yer. Ülkenin insanları da iyi. Herkes sıcakkanlı ve misafirperver."

Charis Charisis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Lig'de bütün takımların çok iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu takım iyi, bu takım kötü diyebilecek durumda değilim çünkü bütün takımlarda iyi oyuncular var. Trabzonspor, Fenerbahçe gibi yüksek kaliteli takımlar var. Favori orta saha oyuncum Salih Uçan. Onun tarzını ve oyununu çok beğeniyorum. Çok kaliteli ve çok iyi bir oyuncu."