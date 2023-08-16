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Spor

Charles De Ketelaere, Atalanta'da

Serie A takımlarından Atalanta, Milan forması giyen Charles De Ketelaere'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Charles De Ketelaere, Atalanta'da
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İtalya Serie A ekibi Atalanta, Milan forması giyen Charles De Ketelaere'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Milan'da forma giyen Belçikalı futbolcu Charles De Ketelaere'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Atalanta 22 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Belçikalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olarak belirlitildi.

De Ketelaere, geçtiğimiz sezon Club Brugge'dan 35.5 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. Milano ekibiyle 40 maça çıkan genç futbolcu sadece 1 asist yapabildi.

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