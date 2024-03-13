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Spor

Charles Vanhoutte: Fenerbahçe bize karşı defansıyla kazandı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Sait-Gilloise'nin orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte, sarı lacivertlilerin ilk maçı başarılı defansıyla kazandığını belirtti.

IHA13 Mart 2024 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Charles Vanhoutte: Fenerbahçe bize karşı defansıyla kazandı
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Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'in orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte, "Fenerbahçe'nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Belçika ekibinde Charles Vanhoutte, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yarınki maçta ilgili konuşan Vanhoutte, "Her zaman inancımız var. Yarın sahaya çıkarak güzel bir performans orta koyarak güzel bir maç sergileyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk maçta Fenerbahçe'nin elde ettiği 3-0'lık galibiyetin hatırlatılması üzerine Belçikalı futbolcu, "Detayların çok önemli olacağı maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının deplasman tribünündeki atmosferi de sorulan Vanhoutte, Ülker Stadyumu atmosferiyle ilgili şunları söyledi:

"Bir futbolcu için her zaman güzel bir duygu bu. Bizim takımımız bu tür taraftarlara alışık olduğumuzu düşünüyorum. Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum."

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