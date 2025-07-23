Charli Collier, Melikgazi Kayseri'de

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar dış transferde 1999 doğumlu Amerikalı oyuncu Charli Collier transfer etti. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Melikgazi Kayseri Basketbol gücüne güç katıyor. 1,93 boyundaki Amerikalı oyuncu Charli Collier'i ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda, "Savaşa yeni bir güç katılıyor. Önümüzde güçlü bir sezon için iyi şanslar" denildi.