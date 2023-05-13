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Spor

Chealsea'de Mauricio Pochettino devri başlıyor

Premier Lig ekibi Chelsea teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki deneyimli isim Mauricio Pochettino ile anlaştı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Chealsea'de Mauricio Pochettino devri başlıyor
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Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaştı.

Habere göre, Nisan ayından beri yapılan görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.

Arjantinli çalıştırıcının uzun vadeli anlaşmanın tüm şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

Londra ekibinin, kısa süre içinde Mauricio Pochettino'yu resmen açıklaması bekleniyor.

51 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'de görev yaptı.

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