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Spor

Chelsea 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Bournemouth'a konuk olan Chelsea rakbini 3-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 19:28 - Güncelleme:
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı
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Premier Lig 35. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadium'da oynana maçı Chelsea 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callagher, 82. dakikada Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix kaydetti. Bournemouth'un tek golü Matias Vina'dan geldi.

Chelsea 9 maç sonra galibiyete uzandı. Frank Lampard da Londra ekibiyle ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 42'ye çıkardı. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.

Chelsea bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet elde ederek 42 puanla Premier Lig'de 11. sırada bulunuyor.

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