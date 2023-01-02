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Spor

Chelsea, Alexis Mac Allister'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brighton'da forma giyen Alexis Mac Allister'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

2 Ocak 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Chelsea, Alexis Mac Allister'in peşinde
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Chelsea, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Alexis Mac Allister ile ilgileniyor.

Athletic'te yer alan habere göre, Londra temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için 35-40 milyon pound bandında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Brighton'ın ise sözleşmesi 2025'e kadar devam eden Mac Allister için talebinin 60 milyon pound olduğu aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Alexis Mac Allister, rakip filelere 5 gol gönderdi. Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde öne çıkan isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Katar'da ise 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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