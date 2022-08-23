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Spor

Chelsea, Aubameyang transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

23 Ağustos 2022 Salı 18:04 - Güncelleme:
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Chelsea, bir süredir transferi adına uğraş verdiği Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi, Gabonlu golcünün transferi adına Barcelona ile anlaşma sağladı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Chelsea ve Barcelona arasında 20 milyon Euro düzeyinde bir bonservis adına anlaşma sağlandı. Kısa süre içerisinde görüşmelerin tamamen sona ermesinin ardından Aubameyang'ın Londra'ya gideceği belirtiliyor.

Barcelona, geçtiğimiz sezonun devre arasında 33 yaşındaki golcüyü bonservis bedeli ödemeden Arsenal'den kadrosuna katmıştı. Sezon başlarken yeni transferlerine lisans çıkarmak adına uğraş veren Katalan ekibi, bu satış sonrası Jules Kounde'yi kaydettirmeyi planlıyor.

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