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Spor

Chelsea, Aubameyang'ın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'a talip olduğu iddia edildi.

12 Ağustos 2022 Cuma 20:19 - Güncelleme:
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Barcelona'da Robert Lewandowksi'nin transferi sonrası ikinci plana düşen Pierre-Emerick Aubameyang'ın geleceği netlik kazanmaya başlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Aubameyang'ı transfer etmek istiyor.

25 MİLYON EURO İSTİYOR

Chelsea ekibinin henüz teklifte bulunmadığı Pierre-Emerick Aubameyang için Barcelona, 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

33 yaşındaki Gabonlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer oldu.

İspanyol devinde toplamda çıktığı 23 maçta 13 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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