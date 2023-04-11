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Spor

Chelsea, Ben Chilwell ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, başarılı savunma oyuncusu Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

AA11 Nisan 2023 Salı 22:00 - Güncelleme:
Chelsea, Ben Chilwell ile nikah tazeledi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma oyuncusu Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontratı 2025 yılında tamamlanacak 26 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürenin 2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Leicester City'den 2020 yılında 45 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan İngiliz sol bek, Chelsea formasıyla 80 karşılaşmada 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 18 maçta görev aldı.

Ben Chilwell bu sezon 26 resmi maçta Chelsea forması terletti ve 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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