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Chelsea Christian Pulisic'i 64 milyon euro'ya transfer etti

Premier Lig ekibi Chelsea, Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic'i transfer etti.

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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ABD'li oyuncusu Christian Pulisic'in transferi konusunda Premier Lig ekibi Chelsea ile anlaştıklarını açıkladı.

Pulisic, 2019-2020 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giyecek ve Dortmund'un kasasına bu transferden 64 milyon euro girecek.

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