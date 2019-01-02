Chelsea Christian Pulisic'i 64 milyon euro'ya transfer etti
Premier Lig ekibi Chelsea, Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic'i transfer etti.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ABD'li oyuncusu Christian Pulisic'in transferi konusunda Premier Lig ekibi Chelsea ile anlaştıklarını açıkladı.
Pulisic, 2019-2020 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giyecek ve Dortmund'un kasasına bu transferden 64 milyon euro girecek.
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