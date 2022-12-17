İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Christoper Nkunku transferini bitirdi
Spor

Chelsea, Christoper Nkunku transferini bitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Leipzig'de forma giyen Christoper Nkunku transferini bitirdiği ileri sürüldü.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Chelsea, Christoper Nkunku transferini bitirdi
ABONE OL

Chelsea'nin, RB Leipzig forması giyen Christoper Nkunku transferini tamamladığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz temsilcisi, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı. Leipzig ve 25 yaşındaki futbolcunun da gerekli imzaları tamamladığı ve Nkunku'nun Temmuz 2023'te yeni takımına katılacağı belirtildi.

Öte yandan Chelsea'nin, Fransız hücum oyuncusunun bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Dünya Kupası arasına kadar Leipzig'te 23 maça çıkan Nkunku, 17 kez fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, Fransa'nın Dünya Kupası için aday kadrosunda da yer almış ancak sakatlığı sonrası daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.