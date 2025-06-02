Chelsea, Dario Essugo transferini bitirdi

İngiliz devi Chelsea, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında transfer döneminde hızını arttırdı.

Premier Lig ekibi Chelsea, Sporting CP'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Dario Essugo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz devi resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre;

"Geçtiğimiz sezonu La Liga'da Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren ve Portekiz U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusuyla 2033'e kadar sözleşme imzalandı."

Genç Portekizli, geçtiğimiz sezon Las Palmas formasıyla 27 maça çıkıp 1 gol attı.