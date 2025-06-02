İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2249
  • EURO
    44,9496
  • ALTIN
    4260.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Dario Essugo transferini bitirdi
Spor

Chelsea, Dario Essugo transferini bitirdi

Chelsea, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında transfer döneminde hızını arttırdı. İngiliz ekibi Sporting CP'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Dario Essugo'yu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Chelsea, Dario Essugo transferini bitirdi
ABONE OL

İngiliz devi Chelsea, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında transfer döneminde hızını arttırdı.

Premier Lig ekibi Chelsea, Sporting CP'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Dario Essugo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz devi resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre;

"Geçtiğimiz sezonu La Liga'da Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren ve Portekiz U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusuyla 2033'e kadar sözleşme imzalandı."

Genç Portekizli, geçtiğimiz sezon Las Palmas formasıyla 27 maça çıkıp 1 gol attı.

  • Chelsea transfer
  • Dario Essugo
  • Sporting CP

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.