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Spor

Chelsea deplasmanda kayıp!

Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile karşılaşan Chelsea sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

1 Ocak 2023 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Chelsea deplasmanda kayıp!
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Nottingham, 63. dakikada Serge Aurier'in golüyle eşitliği sağladı.

Son 7 mçaında 6. kez puan kaybeden Chelsea, puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise son 4 maçında 3.kez puan alarak 14 puana yükseldi.

Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.

Thomas Tuchel sonrası toparlanması beklenen Chelsea, Brighton Hove-Albion'un teknik direktörü Graham Potter'ı göreve getirmiş ve çıkış yapması beklenmişti fakat kötü gidişat son bulmadı.

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