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Spor

Chelsea deplasmanda kayıp

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda karşılaştığı Ipswich Town'a 2-0 kaybetti. Chelsea son 3 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 01:34 - Güncelleme:
Chelsea deplasmanda kayıp
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Premier Lig'de Chelsea, 19. hafta maçında deplasmanda Ipswich Town'a konuk oldu.

Ipswich Town maçı 2-0 kazandı. Maçta goller; 12. dakikada Delap, 53. dakikada Hutchinson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 5 gün içinde 2. kez lig maçını kaybetti. 35 puanda kalan Chelsea, lider Liverpool'un 10 puan gerisine düştü.

Ipswich Town ise 15 puana yükseldi ancak küme düşme hattında yer almaya devam etti.

CHELSEA'NİN SERİSİ BOZULDU

Üst üste 8 resmi maç kazanan Chelsea, son 3 maçında galibiyet göremedi. Maviler son iki maçında ise sahadan yenik ayrıldı.

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