İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea deplasmanda Manchester City'yi devirdi
Spor

Chelsea deplasmanda Manchester City'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

AA08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:10
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de eşleştiği rakibi Chelsea ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.

44. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçen Manchester City, 45. dakikada Agüero'nun kaçırdığı penaltı ile farkı artırma fırsatını kullanamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 63. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle beraberliği yakalayan Chelsea, 90. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle güçlü rakibini yendi.

Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Aston Villa'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.